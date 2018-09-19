جامعة القصيم تحتفل باليوم الوطني الـ 88 على طريقتها الخاصة

جامعة القصيم تحتفل باليوم الوطني الـ 88 على طريقتها الخاصة

2018/09/19
الساعة 2:07 مساءً
- ‎فيأخبار 13 منطقة, حصاد اليوم
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المواطن - القصيم

يرعى الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم، يوم الاثنين الموافق 14 / 1 / 1440هـ، احتفال جامعة القصيم باليوم الوطني الـ 88 للمملكة، الذي يقام بالمبنى الرئيس بالمدينة الجامعية بالمليداء.

ويتخلل الحفل معرض لليوم الوطني يحتوي على عدد من الأجنحة، تقدم نبذة عن الدولة السعودية الأولى، والدولة السعودية الثانية، والثالثة، وحكامها، وأهم إنجازات كل منها، بالإضافة إلى ركن للعرض المرئي، وركن مشاهدات من الحد الجنوبي، وركن للهدايا والتوزيع يقوم عليه عدد من طلاب الجامعة.

وتتضمن فعاليات الحفل تخصيص مكان لمشاركات الطلاب والطالبات، تم تصميمه بشكل هندسي يتوافق مع اليوم الوطني الـ88 لبلادنا، ويقع على مساحة 100 متر، بالدور الرابع من البهو الرئيس، كما يتخلل الحفل إطلاق مسيرة توعوية، تبدأ من مبنى الجامعة مرورًا بمدينة بريدة ومحافظات منطقة القصيم.


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