جامعة الملك عبدالعزيز تدشن معرض الكتاب الجامعي

المواطن - الرياض

افتتح مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي صباح اليوم معرض الكتاب الجامعي، والذي تنظمه عمادة شؤون المكتبات في الجامعة ويستمر فعالياته حتى ٣ /١ /١٤٤٠هـ، كما دشن على هامش افتتاح المعرض البوابة الرقمية التي أنشأتها عمادة شؤون المكتبات على الشبكة العنكبوتية، وذلك بحضور سعادة وكيل الجامعة للتطوير الدكتور أمين بن يوسف نعمان، وسعادة عميد شؤون المكتبات الدكتور نبيل قمصاني.

واطلع مدير جامعة الملك عبدالعزيز خلال جولة على محتوى المعرض من كتب ومناهج دراسية ومصادر بحثية تخدم طلاب وطالبات الجامعة، وشدد في كلمة خطابية على أهمية تنظيم معرض الكتاب الجامعي الذي تزامنت مع انطلاق العام الجديد، سعياً لمساندة الطالب في توفير الكتب والمقررات المطلوبة، ونأمل أن يكون ذلك بداية وانطلاقة نحو الإنجاز والنجاح وتحقيق تطلعات قيادتنا للمساهمة في بناء وتنمية الوطن وتحقيق مستهدفات رؤية “٢٠٣٠.”

وشكر مدير جامعة الملك عبدالعزيز، وكيل الجامعة للتطوير وعميد شؤون المكتبات وجميع المساهمين في إقامة المعرض الذي يخدم طلاب وطالبات الجامعة.

من جانبه أوضح عميد شؤون المكتبات في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور نبيل قمصاني أن المعرض يحتوي على المقررات الدراسية والكتب والمراجع الدراسية للسنة التحضيرية والمستويات الدراسية الجامعية ومن خلال هذا المعرض تقدم العمادة تخفيضات كبيرة للطلاب وطالبات الجامعة.

وأشار إلى أن معرض الكتاب الجامعي الذي أقامته عمادة شؤون المكتبات يمثل رافدًا ثقافيًا جيدًا لطلاب وطالبات الجامعة، وحرصت فيه عمادة شؤون المكتبات بتوفير جميع المقررات الدراسية الخاصة بالسنة التحضيرية، وكذلك الكتب الجامعية لكافة المستويات التعليمية في الجامعة، لكي تكون في متناول الطلاب والطالبات، لافتًا إلى أن مدة المعرض تمتد إلى يوم ٣ /١ /١٤٤٠هـ وساعات عمله من الساعة ٨ صباحاً إلى ١٠ مساء.

وعن البوابة الرقمية الخاصة بعمادة شؤون المكتبات في جامعة الملك عبدالعزيز والتي تم تدشينها، أكد الدكتور نبيل قمصاني أنها تهدف إلى تمكين الباحثين من إجراء بحث استكشافي كامل في مجموعة واسعة من المحتوى الرقمي وعلى منصة بحث واحدة، وتتيح البوابة للمستخدمين إجراء عملية البحث والوصول إلى جميع المصادر الإلكترونية وقواعد البيانات العالمية، كما توفر أدوات قياس متكاملة.