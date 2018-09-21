جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية‎ تعلن عن وظائف شاغرة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وبحثية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس فأعلى، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأوضحت الجامعة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مستشار سياسة الجامعة: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

. أخصائي أول تقني: درجة البكالوريوس أو أعلى في تخصصات: (علم الأحياء، أو الكيمياء الحيوية)، أو في أي مجال ذي الصلة.

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 سبتمبر 2018م، مبيّنة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ من (هنا).