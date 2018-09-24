جامعة اليمامة تحتفي باليوم الوطني بأوبريت وطني ومعرض 

المواطن - الرياض

تحتفي جامعة اليمامة، يوم غد الثلاثاء، باليوم الوطني 88 بأوبريت وطني ومعرض مصاحب عن تأسيس المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود (طيب الله ثراه).

وأكد مدير الجامعة، الدكتور حسام رمضان، أن ذكرى توحيد المملكة تدعو للفخر واستلهام الدروس منها والعبر، وتذكي فينا الاعتزاز بالمواطنة، وتمنحنا الأمل في الغد المشرق الواعد، تحت قيادتنا الرشيدة، ووفق رؤية ثاقبة طموحة للمستقبل.

ويتخلل الاحتفالية تدشين مقرر التراث السعودي، والذي يعتبر أول مقرر يدرس في الجامعات السعودية عن تراث المملكة وإرثها الحضاري.