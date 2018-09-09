جامعة جدة تعلن توفر وظائف شاغرة على بند الأجور

المواطن - جدة

أعلنت جامعة جدة عبر موقعها الإلكتروني عن توفر وظيفة شاغرة بمسمى (عامل) على بند الأجور فئة (د)، واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على شهادة الثانوية العامة، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي (المرتبة):

– عامل (بند الأجور فئة د).

الشروط الأساسية:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

3- أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة.

4- أن لا يقل عمر المتقدم عن (20) سنة وأن لا يتجاوز (35) سنة.

المستندات المطلوبة:

1- صورة واضحة من المؤهل.

2- صورة واضحة من الهوية الوطنية.

3- الدورات التدريبية إن وجدت.

موعد التقديم: – التقديم متاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1439/12/29هـ من الساعة (9 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً) وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1440/01/03هـ.

طريقة التقديم:

– يتم استقبال الطلبات مباشرة بمبنى الإدارة العامة الدور (الأول) خلال الفترة الموضحة أعلاه.

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