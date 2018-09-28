جديد أسواق النفط والغاز في مؤتمر الطاقة العربي الـ11

المواطن - متابعة

أعلن الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط “أوبك” عباس علي النقي، عن انعقاد مؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر في مدينة مراكش المغربية في الفتـرة ما بين 1 و4 أكتوبر القادم، تحت شعار “الطاقة والتعاون العربي”.

وأوضح الأمين العام للمنظمة في تصريح صحافي نشر بمراكش أن المؤتمر سيحظى بمشاركة وزراء النفط والبترول والطاقة والكهرباء في الدول العربية، وكبار المسؤولين في الوزارات المعنية، والأمناء العامين للمنظمات والمؤسسات العربية والإقليمية والدولية، كمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ووكالة الطاقة الدولية، ومنتدى الطاقة الدولي، ومجلس الطاقة العالمي، وغيرها من المنظمات الدولية، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء المتخصصين من الشركات ومراكز البحوث العربية والأجنبية.

وبين أن المؤتمر سيبحث أوضاع الطاقة من جوانبها المتعددة ذات الصلة بالتطورات الراهنة في أسواق النفط والغاز الطبيعي وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربي، والاستثمارات اللازمة لتطوير قطاع الطاقة في الدول العربية، والأمور المتعلقة بالطاقة والبيئة والتنمية المستدامة، كما سيناقش الموضوعات المتعلقة بمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وقضايا التغيرات المناخية من مختلف أوجهها، والربط الكهربائي بين الدول العربية، إضافة إلى التطورات التكنولوجية وانعكاساتها على قطاع الطاقة في الدول العربية.

وأشار النقي إلى أنه سيتم خلال المؤتمر الحديث عن أسواق النفط والغاز الطبيعي وانعكاساتها على الدول العربية المصدرة للنفط، وأمن الطاقة كشراكة عالمية، ومتطلبات الاستثمار في قطاع الطاقة في الدول العربية.