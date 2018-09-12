جراحة معقدة 4 ساعات لطفل مولود بعيب خلقي في مستشفى المساعدية

المواطن- جدة

نجح فريق طبي متخصص بمستشفى الولادة والأطفال بالمساعدية في إجراء عملية الناسور المريئي الرغامي لطفل حديث الولادة، حيث استمرت الجراحة 4 ساعات.

وتعد العملية من العمليات المعقدة، نظراً لصغر حجم المريض حيث لم يتجاوز الأربعة أيام، إلى جانب صعوبة مكان العملية لقربها من القلب، وأيضاً المضاعفات المتوقعة أثناء إجراء العملية التي تكللت بالنجاح، وجرى نقل المولود للعناية المركزة لاستكمال العلاج اللازم وسط متابعة من الفريق الطبي المعالج والذين بذلوا جهوداً جبّارة ساهمت في نجاح هذه العملية المعقدة.

وجاء نجاح هذه العملية بفضل الله سبحانه وتعالى أولاً ثم بوجود فريق طبي متكامل على قدر عالٍ من التخصص الدقيق والخبرة، والذي يقدم رعاية تخصصية عالية للأطفال، حيث يضم أفضل الأجهزة الطبية المتطورة والحديثة سواء التشخيصية منها أو العلاجية.

يذكر أن عملية الناسور المريئي الرغامي (اتصال الجزء السفلي من المريء مع القصبة الهوائية)، وكان من الممكن أن تتسبب هذه التشوّهات الخلقية في السماح للهواء بالمرور من القصبة الهوائية إلى المريء والمعدة، وانتقال حمض المعدة إلى الرئتين، وإعاقة قدرة الرضيعة على البلع بصورة آمنة، فضلاً عن احتمال تعرّضها لخطر الاختناق.

وضم الفريق الطبي المشارك كلاً من الدكتورة حنان باجنيد استشارية العناية المركزة لحديثي الولادة وفريقها الطبي والدكتور شكيل مالك استشاري الجراحة، والدكتور أيمن سلطان استشاري التخدير، وكذلك الدكتور محمد نياز طبيب مقيم، وأخصائي الجراحة رضا بن عمارة، وفني التخدير حازم الشريف.