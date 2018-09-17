جراحة نادرة تعيد أصابع طفل خُلعت بشكل كامل

المواطن - الرياض

نجح فريق طبي متخصص في مستشفى أبوعريش العام في إجراء جراحة عاجلة ونادرة لطفل تعرض لحادث مروري نتج عنه خلع مشطيات اليد اليمنى بشكل كامل.

وتم خلال الجراحة الرد المغلق وإدخال الأسلاك المعدنية “IC.wires” من نهاية المشطيات عن طريق فتحات لا تتجاوز 2مم وتثبيتها بالرسغ.

وتكمن صعوبة الجراحة في صغر سن الطفل وصغر عظام الطفل والتورم الشديد، وقد تمت العملية بدون أي مضاعفات وتكللت بالنجاح التام – ولله الحمد -.