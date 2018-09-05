جريزمان نادمًا: عدم منافستي على الأفضل بالعالم مُخجل

المواطن - محمد سمعة

قال الفرنسي أنطوان جريزمان نجم المنتخب الفرنسي ونادي أتليتكو مدريد الإسباني إنه حزين لعدم تواجده في القائمة النهائية للتنافس على لقب أفضل لاعب في العالم للعام الحالي والمُقدم من الفيفا.

وكان الفيفا أعلن منذ أيام عن ترشح البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي والمصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني في القائمة النهائية للحصول على لقب الأفضل في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

تحدث جريزمان قائلًا: اختيارات الفيفا لا أريد التعليق عليها ولكن عدم وجودي في القائمة النهائية شيء مخجل لا أعرف كيف حدث هذا الأمر لقد فزت بلقب كأس العالم مع المنتخب الفرنسي وفزت بالدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي مع أتليتكو مدريد، ماذا يمكنني أن أفعل.

وأضاف جريزمان: من الغريب أن المنتخب الفرنسي كونه بطل العالم لا يوجد منه أي لاعب مُرشح للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم هذا ما يثير الدهشة.

وكان جريزمان ساهم بقوة في فوز المنتخب الفرنسي بلقب المونديال الروسي بعدما سجل هدفًا في شباك منتخب كرواتيا في المباراة النهائية، كما سجل نجم أتليتكو مدريد أربعة أهداف في البطولة.