جماعة عربية تعلن مسؤوليتها عن هجوم العرض العسكري بإيران

المواطن - متابعة

قال متحدث باسم حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، وهي جماعة عربية مناهضة للحكومة الإيرانية، إن المنظمة التي تنضوي حركته تحت لوائها مسؤولة عن هجوم اليوم السبت على عرض عسكري في مدينة الأهواز بجنوب غرب إيران.

وقال المتحدث يعقوب حر التستري، بحسب “رويترز”، إن منظمة المقاومة الوطنية الأحوازية، التي تضم عدداً من الفصائل المسلحة، هي المسؤولة عن الهجوم.

يأتي ذلك فيما ارتفعت حصيلة الهجوم على العرض العسكري في الأهواز جنوب غرب إيران إلى 24 قتيلاً وعشرات القتلى في حصيلة أولية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عدداً من المسلحين قاموا بإطلاق النار على العسكريين والناس المتواجدين في موقع العرض العسكري، ما أدى إلى مقتل عدد من العسكريين وإصابة آخرين.