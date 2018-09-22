جماهير الوحدة تخطف الأنظار بالألعاب النارية

المواطن - مروة نبيل

أشعلت جماهير الوحدة أجواء المباراة التي جمعت فرسان مكة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع، ضمن منافسات جولة الوطن في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وملأت جماهير الوحدة مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، واحتفلت باليوم الوطني 88 قبل انطلاق مباراة الرائد، عن طريق رفع الأعلام والألعاب النارية، كما رددت الأهازيج وشجعت فرسان مكة طوال أحداث اللقاء.

وتفاعل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، مع جماهير الوحدة وتشجيعها المميز خلال مباراة الرائد في جولة الوطن، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

ونشر تركي آل الشيخ مقطع فيديو لجماهير الوحدة وهي تطلق الألعاب النارية في مباراة الرائد عبر حسابه الخاص على “تويتر”، وعلق قائلًا: “ملعب النار.. ولع نار”.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في تحقيق فوزه الأول في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على حساب الرائد، بعدما تغلب عليه برباعية مقابل هدف، سجلها؛ جوزيه فرنانداو “هدفين”، أحمد عبده وماركوس جليرمي.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة رصيده لـ5 نقاط، ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الرائد عند نقطة واحدة في المركز الـ13.

ملعب النار … ولع نار. pic.twitter.com/TxevMpPElR — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) September 22, 2018