جمعية الأطفال المعوقين توفر وظائف بمركز الأمير سلطان بالمدينة

المواطن - الرياض

أعلنت جمعية الأطفال المعوقين توفر وظائف صحية شاغرة للنساء للعمل بمركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، بالمسميات التالية (أخصائيات علاج طبيعي، وأخصائيات علاج وظيفي)، لحملة الشهادة الجامعية البكالوريوس في التخصص من جامعة معتمدة، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- أخصائيات علاج طبيعي.

2- أخصائيات علاج وظيفي.

الشروط:

1- الشهادة الجامعية البكالوريوس في التخصص من جامعة معتمدة.

2- خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات ويفضّل في مجال تأهيل الأطفال.

3- إتقان اللغة الإنجليزية.

4- الحصول على تصريح الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

طريقة التقديم:

– ترسل الطلبات مصحوبة بصور من الشهادات المصدقة إلى البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

أو من خلال الفاكس رقم

0148424699