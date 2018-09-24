جملة رددتها الأميرة الجوهرة على الملك عبدالعزيز أعادت الرياض

المواطن - الرياض

نشرت دارة الملك عبدالعزيز تفاصيل عن الأميرة الجوهرة بنت فيصل عمة الملك عبدالعزيز رحمه الله.

وفي ذكرى اليوم الوطني 88، سلطت دارة الملك عبدالعزيز الضوء على الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن تركي آل سعود التي تهتم بالملك المؤسس، حيث كانت تضعه في حجرها لتنبئه بالأمور العظيمة التي عليه تحقيقها وتردد عليه تلك الكلمات باستمرار، قائلة: “عليك أن تحيي عظمة بيت ابن سعود”.

يذكر أن الأميرة الجوهرة شهدت سقوط الدولة السعودية الثانية، وظلت في الرياض بعد موقعة المليداء عام 1308هـ/ 1891م ولم تغادرها.

وكان الملك عبدالعزيز يستشير الأميرة الجوهرة في شؤون الأسرة، كما عملت على تثقيف النساء في قصر المؤسس.