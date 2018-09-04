جموع غفيرة تشيع الشهيد الهلالي في محايل

المواطن - أحمد الشهري - محايل

شيعت جموع المصلين بمحافظة محايل عقب صلاة الظهر اليوم وكيل الرقيب طالع علي مسفر الهلالي أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وتقدم محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبدة جموع المصلين بجامع الأميرة العنود الذي نقل تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين- حفظهما الله – وتعازي سمو أمير منطقة عسير وسمو نائبه لذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان .

وعبرت أفراد أسرة شهيد الواجب من جانبهم عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العزة والكرامة ، مشيرين إلى أن استشهاد ابنهم دفاعًا عن الوطن وسام فخر لهم ولأسرته, مؤكدين إيمانهم العميق بقضاء الله وقدره, داعين الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته وأن يشمله بعفوه وغفرانه.

من جهة أخرى اطمأن ” المحافظ على صحة الرقيب محمد بن دايل عسيري من منسوبي مرور محايل وذلك إثر حادث مروري تعرض له قبل عدة أيام على الطريق المؤدي لبلدة العيدة.

وتمنى المحافظ لدى زيارته للرقيب عسيري بمستشفى محايل العام الشفاء العاجل له .

فيما قدم أفراد أسرة الرقيب عسيري شكرهم الجزيل للمحافظ على الزيارة غير المستغربة سائلين الله أن يمتعه بالصحة والعافية.

وكان محافظ محايل قد نقل أمس تعازي القيادة لوالد وأسرة الشهيد العريف سعد بن محمد عسيري” الذي استشهد أثناء ذوده عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وقال المحافظ لدى زيارته مجلس العزاء لأسرة الشهيد بمركز بحر أبو سكينة: إن شهادته وسام على صدورنا جميعًا والحمد لله دافع عن دينه وبلاده وأرضه وهذا فخر وعز أدعو الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.

وأعرب والد الشهيد وأقاربه عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنه دفاعًا عن هذا الوطن الغالي مؤكدًا أننا جميعًا فداء لتراب وطننا ضد أي معتد.

من جهة ثانية قام المحافظ بزيارة لمستشفى المحافظة العام تفقد خلالها مختلف الأقسام واطلع على سير العمل واستمع إلى شرح من مدير المستشفى محمد زيد عن ما يقدمه المستشفى من خدمات للمواطنين في المحافظة وما يحظى به من دعم مستمر من المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير التي تحرص على تقديم أعلى مستوى من الخدمة الصحية للمواطنين.

وقام المحافظ أثناء جولته بزيارة عدد من المرضى المنومين واطمأن على حالتهم الصحية وتمنى لهم الشفاء العاجل، وحث العاملين في المستشفى من إدارة وأطباء وفنيين على بذل المزيد من الجهد والعطاء بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة وتلبية طموحات المواطنين .