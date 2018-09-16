جموع غفيرة تشيع شهيد جازان الفيفي

المواطن - واس

أدّى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، وجموع المصلين بعد صلاة عصر اليوم بجامع التوحيد في محافظة فيفاء، صلاة الميت على الشهيد العريف موسى بن أحمد جبران الفيفي أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد بالخطوط الأمامية بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

ونقل سموه تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لذوي الشهيد، سائلًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، عبر ذوو الشهيد, عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه، مجددين العهد والولاء والسمع والطاعة للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأدى الصلاة مع سمو أمير منطقة جازان بالنيابة، محافظ فيفاء عبدالله بن خالد البراق, وعدد من مشايخ وأهالي المحافظة.