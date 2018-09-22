جميع رحلات طيران ناس الداخلية مجانًا في اليوم الوطني

جميع رحلات طيران ناس الداخلية مجانًا في اليوم الوطني

2018/09/22
الساعة 8:31 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

فاجأ طيران ناس ضيوفه بجعل جميع رحلاته الداخلية للمسافرين في اليوم الوطني مجانًا.

وأوضح طيران ناس في حسابه بتويتر أن جميع رحلاته الداخلية مجانية للمسافرين باليوم الوطني 23 سبتمبر، حيث سيتم استرجاع المبالغ المدفوعة على شكل قسائم سفر.

وكان طيران ناس قد أعلن قبل أيام بمناسبة اليوم الوطني أيضًا أن جميع رحلاته الرحلات الداخلية تبتدئ من 88 ريالًا، وأن العرض سيكون متاحًا لفترة سفر تمتد لشهرين ابتداءً من 15 أكتوبر حتى 15 ديسمبر 2018، وستكون فترة الحجز ابتداءً من 18 وحتى 21 سبتمبر 2018م.


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