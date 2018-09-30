جهاز ثوري جديد يضاعف آمال مرضى السرطان في الشفاء

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بدأ مستشفى مارسدن الملكي في لندن باستخدام جهاز علاج إشعاعي ثوري يمكنه معالجة مرض السرطان بمختلف أنواعه.

ويقوم الجهاز الذي أطلق عليه اسم “إم آر ليناك” بتصوير المريض بالرنين المغناطيسي قبل أن يتعامل مع الأورام باستخدام حزمة من الأشعة السينية بشكل أكثر دقة وتحديداً، تُجنب الأنسجة السليمة المحيطة بها من التلف، وتقلل الآثار الجانبية إلى حد كبير.

ويتوقع العلماء أن الجهاز سيتم تطويره مستقبلاً بحيث يتمكن من القضاء على سرطان البروستات في جلسة واحدة.

ويعتبر مستشفى مارسدن الملكي ثالث مركز يتم استخدام هذه التقنية الجديدة فيه على مستوى العالم. وقد نجح المستشفى إلى الآن في علاج السيد باري دولينغ (65 عاماً) والذي يعتبر أول رجل مصاب بسرطان البروستات في المملكة المتحدة يتم معالجته باستخدام جهاز العلاج الإشعاعي الجديد.

وعلق السيد دولينغ، على تجربته قائلاً إن عدم وجود آثار جانبية كثيرة للعلاج، مكّنه من ممارسة حياته بشكل طبيعي، وأنه بات قادراً على العمل وركوب الدراجات ولعب الغولف، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.