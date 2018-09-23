جوجل يشارك المملكة احتفالاتها

المواطن - الرياض

شارك محرك البحث الشهیر على شبكة الإنترنت “جوجل” باحتفالات المملكة، بذكرى يوم المجد، وذلك بتغيير شعار صفحته الرئیسیة الیوم الأحد، إذ جاء باللون الأخضر، تزامناً مع احتفالات المملكة بالیوم الوطني الـ88.

ويأتي تغیر شعار “جوجل” تعبیراً من الشركة عن مشاركتها المملكة احتفالاتها بذكرى توحیدها على يد الملك المؤسس الراحل عبد العزيز آل سعود.

ودرج جوجل على تغییر صورة شعاره في الصفحة الرئیسیة على موقعه بالإنترنت في المناسبات الكبیرة التي يحتفي بها العالم تخلیداً لذكراها.