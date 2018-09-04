جولات تفتيشية للعمل في الرياض ورفحاء توقع مخالفات بالجملة

المواطن - الرياض

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منطقة الحدود الشمالية، ممثلًا بمكتب عمل رفحاء، جولات تفتيشية لمتابعة قرار توطين الذهب والمجوهرات، ومنع العمل تحت أشعة الشمس.

وأوضح الحساب الرسمي لوزارة العمل على موقع “تويتر” أن الفرق التفتيشية ضبطت عددًا من المخالفات.

وفي سياق آخر، زارت فرق التفتيش بفرع الوزارة بمنطقة الرياض 105 محلات تجارية بسوق القرية الشعبية بحي طويق، وضبطت مخالفات لقرار تأنيث المستلزمات النسائية وتوطينها، وأنذرت 17 منشأة أخرى بمشاركة الدوريات الأمنية.