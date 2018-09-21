جولة الوطن .. هاتريك راقص التانجو يقود الاتفاق لإذلال الفيحاء بثلاثية

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الاتفاق والفيحاء- منذ قليل- بفوز الاتفاق بثلاثية دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وخلال الشوط الأول من المباراة ضغط فريق الاتفاق بقوة، حيث تمكن نجمه الأرجنتيني كريستيان جوانكا من تسجيل الهدف الأول لفريق الاتفاق في الدقيقة الثالثة والثلاثين من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني حاول نادي الفيحاء العودة في المباراة، ولكن دون جدوى، في ظل تألق دفاعي كبير من لاعبي الاتفاق.

تمكن فريق الاتفاق من تسجيل هدفين خلال الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء، حيث سجل اللاعب جوانكا الهدف الثاني له ولفريقه بالدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

أراد جوانكا أن يسير على درب النجم النيجيري أحمد موسى لاعب نادي النصر، والذي سجل هاتريك في شباك القادسية فسجل اللاعب الأرجنتيني الهدف الثالث له ولفريقه في شباك نادي الفيحاء في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

أصبح رصيد الاتفاق بعد الفوز سبع نقاط في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند صفر من النقاط في المركز الـ16 والأخير.