جولة حرة للاعبي الأخضر

المواطن - مروة نبيل

منح المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، فترة حرة محددة للاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بعد نهاية التدريبات الجماعية، مساء اليوم الخميس.

وتركز تدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الذي أُقيم على ملعب الأمير فيصل بن فهد، على مناورة في كامل مساحة الملعب لمدة شوطين.

ومن المُقرر أن يواصل الأخضر تدريباته، مساء غد الجمعة، على الملعب الرديف لاستاد الأمير فيصل بن فهد، وقرر المدرب الأرجنتيني بيتزي، إغلاق الحصة التدريبية.

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره البوليفي وديًا، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في إطار استعدادات الأخضر لمنافسات بطولة كأس آسيا 2019.

وتضم مجموعة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في بطولة كأس آسيا 2019 التي ستحتضنها الإمارات، شهر يناير المقبل، كلًا من كوريا الشمالية، ولبنان، وقطر.