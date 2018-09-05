جوميز يعود لتدريبات الزعيم

المواطن - مروة نبيل

شارك الفرنسي بافيتيمبي جوميز، في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعية، اليوم الأربعاء، استعدادًا لمنافسات الزعيم المقبلة.

وكان المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز، قد غادر إلى مدينة إسطنبول التركية، من أجل إنهاء كافة التزاماته هناك، قبل أن ينتظم في تدريبات الهلال الجماعية اليوم.

وشارك الفرنسي بافيتيمبي جوميز، كأساسي في مباراة الهلال والفيحاء، وخرج مستبدلًا في الدقيقة 62، ليُشارك الفنزويلي جيملين ريفاس بدلًا منه.

وانتهت مباراة الهلال والفيحاء ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم بهدف دون رد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الرائد، في ثاني جولات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم 14 من شهر سبتمبر الجاري.