جويدي: الأهلي قدم الأداء الأكمل .. ونريد المزيد

المواطن - محمد سمعه

أعرب المدرب الأرجنتيني بابلو جويدي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته وذلك بعد فوز الراقي على الباطن في الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وتحدث جويدي عقب مباراة الأهلي والباطن قائلًا: سعيد بالفوز والحصول على النقاط الثلاث، وقدمنا الأداء الأكمل من حيث اللعب الجماعي والاستحواذ تحت ضغط وسرعة ونقل الكرة من لمسة واحدة.

وأضاف مدرب الأهلي: أتمنى تقديم الأفضل مع الفريق في المباريات المقبلة، وجوزيه دي سوزا طلب التبديل بعد شعوره بالإصابة خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني.

يذكر أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تلقوا مكافأة مالية من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة قدرها 30 أل ريال لكل لاعب بعد التأهل لثمن نهائي البطولة العربية.