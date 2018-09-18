جيسوس: الهلاليون يتطورون .. وننتظر علاج كاريلو

المواطن - محمد سمعة

أكد المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لنادي الهلال، أن فريقه يستعد بكل جدية لمواجهة نادي الباطن في الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وتحدث جيسوس أثناء المؤتمر الصحفي قائلًا: إعدادنا لمواجهة الباطن لا يختلف عن أي مباراة سابقة فالفريق في فترة تطوير وتعلم.

وتابع جيسوس: نحتاج إلى بعض الوقت لتطبيق النهج التكتيكي وفي الحقيقة اللاعبون لديهم سرعة بديهة وسعيد بما يقدمونه مع الجهاز الفني.

وأضاف جيسوس: الهلال يملك مجموعة متميزة وقادرة على تنفيذ ما يطلبه الجهاز الفني، ويجب علينا احترام المنافس وفي كل مباراة نشارك فيها نستعد لها بكل قوة.

وأكمل مدرب الهلال حديثه قائلًا: تتغير مراكز بعض اللاعبين بحسب ما يحتاجه الفريق في كل مباراة، وتعرض أندري كاريلو لإصابة مع منتخب بيرو وسنقيم حالته خلال الفترة المقبلة.

وتابع جيسوس: غياب أي لاعب لا أعتقد أنه يؤخر الانسجام بين اللاعبين مع خطط الجهاز الفني الذي يركز على العمل مع المجموعة الكاملة.