جيسوس: سنعود للرياض ببطاقة التأهل وأعرف عُمان جيدًا

المواطن - محمد سمعه

أكد البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أن فريقه استعد بشكل قوي لمواجهة نادي الشباب العماني غدًا في إياب دور الـ32 من بطولة كأس زايد للأندية العربية.

وتحدث جيسوس في المؤتمر الصحافي لمباراة الهلال والشباب العماني قائلًا: استعدينا بشكل جيد لخوض هذه المباراة والعودة إلى الرياض ببطاقة التأهل.

وأضاف جيسوس: أعرف عمان من خلال دراستي للتاريخ في البرتغال وسعيد بتواجدي هنا، ونحن نريد تحقيق الفوز بكل تأكيد على نادي الشباب.

وتابع مدرب الهلال: نمتلك لاعبين بإمكانيات عالية ولديهم القدرة على تطبيق ما هو مطلوب منهم غدًا، وتركيزي منصب على تجهيز الفريق لخوض مواجهة الشباب، ونسعى للتأهل إلى الدور المقبل.

وأكمل جيسوس حديثه قائلًا: لن يتأثر الهلال بغياب أي اسم عن المشاركة في البطولة، وذلك بسبب وجود أسماء مميزة في الفريق.