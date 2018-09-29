جيسوس غاضب

المواطن - محمد سمعه

شهدت مباراة الهلال ونادي الشباب العماني في إياب دور الـ32 من بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال، انفعالًا وغضبًا كبيرًا من المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال.

وفي الشوط الأول قدم نادي الهلال أداءً سلبيًّا من الناحية الهجومية، حيث انتهى النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني ظل نادي الهلال غير فعال هجوميًّا على مرمى نادي الشباب العماني، مما أدى لوجود غضب ملحوظ من قبل المدرب جيسوس مع القفز خارج خطوط الملعب لمطالبة اللاعبين بالتحرك وتنفيذ تعليماته.

وبعد دقائق من الانفعالات الغاضبة من المدرب جيسوس، تمكن الهلال من افتتاح التسجيل في مباراة الشباب العماني، عبر اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو في الدقيقة الـ60 من عمر المباراة.

وكان نادي الهلال فاز في مباراة الذهاب في الرياض على نادي الشباب العماني بهدف دون رد سجله اللاعب محمد البريك في الدقيقة الثانية والعشرين من عمر الشوط الأول.