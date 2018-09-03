جيسوس يرفع لياقة اللاعبين بتدريبات بدنية

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، تدريباته اليومية، استعدادًا لمنافسات الزعيم المقبلة.

ويعمل المدرب البرتغالي جورجي جيسوس على رفع لياقة اللاعبين خلال الفترة الحالية، حيث خاض مرانًا بدنيًا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، اليوم الاثنين، في صالة الإعداد البدني بمقر النادي.

وقرر المدرب البرتغالي جورجي جيسوس أن يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته على فترتين صباحية ومسائية، لرفع اللياقة البدنية للاعبين والتدريب على التكتيك الذي يرغب في تطبيقه بالمباريات، بالإضافة إلى معالجة السلبيات.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد استأنف تدريباته، مساء الأحد، بعد حصول اللاعبين على يوم راحة، وأدوا تدريبات بدنية متنوعة في صالة الإعداد البدني، قبل أن يفرض جورجي جيسوس تدريبات فنية، واختتم المران بتدريبات الجري.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالفوز على الفيحاء بهدف دون رد، ويستعد لمواجهة الرائد في الجولة الثانية.