حاجز حديدي يتحول إلى سهام قاتلة على امتداد طريق الملك خالد بالخميس!
يشكل خطرًا على المركبات وأرواح المارة

حاجز حديدي يتحول إلى سهام قاتلة على امتداد طريق الملك خالد بالخميس!

2018/09/25
الساعة 8:26 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن - فهد القحطاني - خميس مشيط

ناشد عدد من سالكي طريق الملك خالد الرابط بين خميس مشيط وأحد رفيدة، الجهات المسؤولة عن الطريق، لرفع سياج متهشم وُضع على طول الجزيرة الوسطية للطريق الممتد من خميس مشيط باتجاه أحد رفيدة.

وتم وضع السياج في موقع غير مناسب على الجزيرة وقريبًا من جانب الطريق، حيث تعرض إلى تلفيات نتيجة حوادث مرورية بعدة مواقع أدت إلى تهشمه، ولم تقم الجهات المسؤولة بإبعاده رغم أنه يشكل خطرًا على المركبات بسبب بروز أعمدة السياج الحديدية المتهشمة على الطريق التي بدورها قد تفتك بأرواح المارة.

المواطن” رصدت عدّة مواقع على الجزيرة الوسطية للطريق، وتبين أن هذا السياج المتهشم والمهمل، قد يتسبب بكارثة إن لم تتدخل الجهات المسؤولة لإنقاذ الموقف وإبعاد هذا الخطر وإصلاحه.


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