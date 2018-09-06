حادث طائرة عمودية في مطار خشم العان يقتل مدربًا أميركيًا

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الحرس الوطني أنه صباح يوم الخميس وأثناء التدريب التحويلي المعتاد في مطار خشم العان بالرياض وقع حادث لطائرة عمودية طراز AH6i، نتج عنه وفاة المدرب بول ريدي ” أمريكي الجنسية” وإصابة المتدرب الملازم أول طيار هشام بن عبدالعزيز آل الشيخ والذي تم نقله لمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني لتلقي العلاج وحالته مستقرة.

وأكدت الحرس الوطني أن لجان التحقيق لا زالت تستكمل إجراءاتها لمعرفة أسباب الحادث.