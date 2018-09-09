حارس المدرسة الـ22 بخميس مشيط للبنات يواصل عمله رغم إلغاء عقده وهذا مطلبه

المواطن - سعيد آل هطلاء - خميس مشيط

على الرغم من انتهاء عقده، إلا أن العم جابر يحيى الداثري أبى أن يترك عمله في حراسة باب المدرسة الثانية والعشرين للبنات في خميس مشيط.

ووثقت “المواطن” العم جابر وهو يحرس المدرسة وينادي على الطالبات رغم إنهاء عقده منذ مطلع ذي الحجة مع مجموعة من الحراس المتعاقدة معهم إدارة التعليم، حيث إن عددًا من مدارس المنطقة أصبحت بدون حراس أمام بواباتها بعد صدور القرار.

وأكد العم جابر أنه سيستمر في خدمة المدرسة وأولياء أمور الطالبات، آملًا في أن يتم تجديد عقده؛ لأن الوظيفة أمان له وأسرته.

وتعمل زوجة العم جابر مراسلة في المدرسة، حيث اضطر إلى مرافقتها يوميًّا، وهو على بند الأجور.

ويأتي هذا في الوقت الذي أصبحت فيه جميع مدارس البنات بدون حراس رغم دخول الدراسة الأسبوع الثاني.