حالة جوية جديدة خلال أيام على المملكة قد يتسع نطاقها أو تتلاشى

حالة جوية جديدة خلال أيام على المملكة قد يتسع نطاقها أو تتلاشى

2018/09/07
الساعة 8:49 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

توقع الباحث في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان، وجود حالة جوية تتعرض لها المملكة مع منتصف شهر سبتمبر الجاري.

وكتب الحيزان في تغريدة له عبر حسابه بموقع “تويتر”: “بعد الحالة الجوية الحالية، والتي تأثرت ولا زالت تتأثر بها قطاعات عدة من المملكة وسبق الإشارة لها.. حالة جوية أخرى بمشيئة الله تعالى مع منتصف سبتمبر الجاري، قد تثبت ويتسع نطاق تأثيرها، وقد تتلاشى بالكلية”.

وهطلت أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، امتدت إلى منطقة حائل ومرتفعات منطقة تبوك، كذلك على الأجزاء الجنوبية لمنطقة تبوك.

كما تأثرت الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقة الرياض والأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرمة.


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