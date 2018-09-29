حال تعرُّضك لاختراق فيسبوك بالأمس.. هذا ما سُرق منك

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

فجَّر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مفاجأةً من العيار الثقيل عندما أكد أن الخلل الذي صاحب الحسابات المشتركة على خدماته المجانية كان نتيجة هجمة إلكترونية أثرت على تدابير الأمان الخاصة بأعداد ضخمة من تلك الحسابات.

وحسب ما تناقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن البيان الذي أصدره فيسبوك أكد اختراق أنظمة الأمان الخاصة بـ50 مليون حساب حول العالم، ما أدى إلى ظهور رسائل تطلب كلمة المرور لبعض المستخدمين على مدار الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة.

وقال فيسبوك إن المُهاجمين استغلوا ميزة “العرض الظاهري”، والتي تسمح للناس بمشاهدة ملفاتهم الشخصية كأشخاص آخرين.

وأوضح فيسبوك أن تلك الهجمات قد نجحت في نقل عدد من الصور ومقاطع الفيديو بالإضافة إلى معلومات وبيانات خاصة تتعلق بالمستخدمين الذين تعرضوا لتلك الهجمات.

وأشار البيان إلى أن حساب ماركز زوكربرغ مؤسس الموقع نفسه، قد يتعرض لهجوم إلكتروني بسبب بعض الثغرات الأمنية الواضحة.

وفي سياق متصل، أكدت مجموعة “القبعة البيضاء” التايوانية، أنها ستذيع يوم الأحد المقبل عبر بث حي عملية إغلاق صفحة زوكربرغ على موقع التواصل الاجتماعي الذي يملكه.

وخلال إحدى المشاركات التي بعثت بها المجموعة الهاكرية على فيسبوك، أكد المخترقون أنهم سيقومون بعملية المسح من خلال بث حي على موقع التواصل الاجتماعي نفسه.

مجموعة القبعة البيضاء سبق وأن أجرت مجموعة من العمليات الإلكترونية السيئة، كان أبرزها شراء تذكرة طيران بثلاثة سنتات فقط على متن خطوط جوية تايوانية.