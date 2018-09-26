حاول التحرش بها فلقنته درسًا قاسيًا

المواطن - متابعة

لقنت سيدة رجل درسًا قاسيًا عندما حاول التحرش بها داخل محطة مترو في نيويورك.

وبحسب تقارير محلية، كانت شانتال كاستان في طريقها إلى المنزل عندما حاول شخص غريب التحرش بها فجأة؛ ما دفعها لاتخاذ إجراء فوري ضده.

وأظهرت لقطات رصدتها كاميرات المراقبة كاستان تطارد الرجل وتضربه مرارًا وتكرارًا بينما يحاول الهرب.

وقالت كاستان: إنها فوجئت برد فعلها على تصرف الرجل غير اللائق، حيث شعرت بالغضب عندما حاول لمسها، وقررت الانتقام.

وأضافت أن الرجل ظل يعتذر لها بعدما طاردته لكن ذلك جعلها أكثر غضبًا، وفي النهاية تمكن الرجل من الهرب.