حبات برد مسبوقة برياح مغبرة مع صواعق على 4 مناطق
أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر اليوم وليلة الخميس

حبات برد مسبوقة برياح مغبرة مع صواعق على 4 مناطق

2018/09/12
الساعة 9:32 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء وليلة يوم غد الخميس، هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة.

كما توقع الحصيني في تغريدة له عبر “تويتر” سقوط حبات برد على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة وعسير والباحة وجازان تسبق برياح مغبرة، محذرًا في الوقت نفسه من الصواعق.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.

وأوضحت أنه من المتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق المدينة المنورة، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، وتبوك وزيادة في نسبة الرطوبة على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية.


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