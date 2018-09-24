حدودنا في أمان بحزم ملكنا سلمان.. محاضرة لمراسل الحزم في أدبي نجران

المواطن - نجران

تنظم الهيئة العامة للثقافة بالتعاون مع نادي نجران الأدبي الثقافي ضمن احتفالات المنطقة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة 88، محاضرة “حدودنا في أمان.. بحزم ملكنا سلمان” ويقدمها مراسل الحزم محمد العرب يوم الثلاثاء الموافق ١٥ /١ /١٤٤٠ في تمام الساعة الثامنة مساء.

ويتحدث محمد العرب عن أهمية عاصفة الحزم في ترسية الأمان في منطقة الخليج وجهود المملكة في أعمال الإغاثة في أرض دولة اليمن، فيما يدير المحاضرة الإعلامي مانع اليامي.

وتأتي المحاضرة تحت رعاية الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود أمير منطقة نجران.