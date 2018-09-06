حرب الرسوم التجارية ترفع سعر الدولار

المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار الدولار اليوم الخميس في ظل تنامي المخاوف من أن يفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مزيداً من الرسوم الجمركية على واردات صينية بعد انتهاء المهلة التي حددها واشنطن لبكين اليوم.

واستقر مؤشر الدولار بوجه عام عند 95.110.

وأثر ارتفاع الدولار أكثر من ستة بالمئة مقابل العملات المنافسة على مدى الأشهر الستة الأخيرة على عملات الأسواق الناشئة بشدة.

إلى ذلك هدد متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، اليوم، بأن الصين سترد على واشنطن إذا ما مضت وطبّقت رسومًا جديدة على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار.

وقال المتحدث جاو فنج “ستتخذ الصين التدابير المضادة وفقًا للإجراءات الأمريكية”.وتعتزم الولايات المتحدة فرض رسوم ستطال نحو 40% من إجمالي الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وتهدد الحكومة الصينية بالرد على الرسوم برسوم أخرى على واردات أمريكية إلى الصين بقيمة 60 مليار دولار. وكان الجانبان قد تبادلا بالفعل فرض رسوم على سلع بقيمة 50 مليار دولار من كل منهما.