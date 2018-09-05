حرس الحدود يعلن موعد إعلان نتائج القبول النهائي للمتقدمين

حرس الحدود يعلن موعد إعلان نتائج القبول النهائي للمتقدمين

2018/09/05
الساعة 10:42 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود عبر موقعها الإلكتروني (نظام القبول) أنه سوف يتم إعلان نتائج القبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بالقوات الخاصة للأمن والحماية خلال الفترة من يوم الأحد 29/ 12/ 1439هـ إلى يوم الثلاثاء 01/ 01/ 1440هـ.

وأضافت المديرية العامة لحرس الحدود أنه يتم الاستعلام عن حالة الطلب بإدخال رقم الهوية ورقم الطلب، من خلال الرابط الموضح (هنا).


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