حرس الحدود يعلن موعد إعلان نتائج القبول النهائي للمتقدمين

المواطن - الرياض

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود عبر موقعها الإلكتروني (نظام القبول) أنه سوف يتم إعلان نتائج القبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بالقوات الخاصة للأمن والحماية خلال الفترة من يوم الأحد 29/ 12/ 1439هـ إلى يوم الثلاثاء 01/ 01/ 1440هـ.

وأضافت المديرية العامة لحرس الحدود أنه يتم الاستعلام عن حالة الطلب بإدخال رقم الهوية ورقم الطلب، من خلال الرابط الموضح (هنا).