حرس الحدود ینقذ بحاراً أمریكیاً تعرض لحالة مرضیة في عرض البحر

المواطن - الرياض

تمكّنت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود السعودي في المدينة المنورة، من إنقاذ بحار أمريكي وإسعافه بعدما تعرض لحالة مرضیة حرجة على يخت سیاحي بمیاه البحر الأحمر.

وبیّن المتحدث الإعلامي لقطاع حرس الحدود بینبع المقدم ماھر المورعي، أن القطاع تلقى بلاغاً بتعرض بحار أمريكي (57 عاماً) لحالة طبیة طارئة خلال مشاركته في رحلة بحرية على يخت سیاحي في میاه البحر الأحمر.

وأوضح المورعي أنه جرى الاستجابة للبلاغ سريعاً وتم إنقاذ البحار ونقله إلى المركز الطبي بالھیئة الملكیة، لافتاً إلى أن البحار غادر المستشفى بعد تلقیه العلاج اللازم وتماثله للشفاء.