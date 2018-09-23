حريق بمركز بيانات مدى يعيق خدمة الدفع الإلكتروني

المواطن - الرياض

كشفت شبكة المدفوعات “مدى” عن أسباب انقطاع خدمات الدفع الإلكتروني هذا الصباح.

وأوضحت الشبكة أن أسباب ذلك تعود لاندلاع حريق أصاب أحد مصادر الطاقة المشغلة لمركز البيانات الرئيسي.

وأضافت “مدى” أنه قد تمت السيطرة على الحريق وإعادة تشغيل الخدمة جزئياً من خلال مركز العمليات الاحتياطي.

وقالت الشبكة في بيان لها، إنه سيتم إعادة الخدمة تدريجياً؛ لضمان عدم تأثر أنظمة البنوك بأي من هذه الإجراءات.

وكان نظام “مدى” الرابط بين نقاط البيع وأجهزة الصرف الآلي والبنوك، قد تعطل صباح اليوم؛ فيما تعثرت مشتريات العديد عبر نقاط البيع، وتعذّر سحب المبالغ المالية من صرافات البنوك.

وتربط الشبكة بين كافة أجهزة الصرف الآلي وأجهزة نقاط البيع في جميع أنحاء المملكة بشبكة مدفوعات مركزية، تقوم بدورها بإعادة توجيه العمليات المالية المنفّذة بواسطتها، إلى الجهة المُصدِرة للبطاقة.