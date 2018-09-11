حريق شقة سكنية يصيب امرأة وثلاثة أطفال في بينبع

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_المدينة

أصيبت امرأة وثلاثة أطفال احتجزتهم النيران في حريق شقة سكنية في ينبع.

وقال المتحدث الاعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني :” تبلغنا عند الساعه ١٠:٣٠ من صباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٠/١/١ عن حادث حريق بحي السديس بمحافظة ينبع تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع اقتصر الحريق على غرفة واحده داخل شقة بالدور الثاني وتأثر اجزء من الشقة بالدخان”.

وأضاف أنه تم السيطرة على الحادث و اخماد الحريق واخلاء سكان البناية فيما نتج عن الحادث احتجاز واصابة أمرأة و ثلاثة اطفال باختناق بسيطة تم نقلهم الى مستشفى ينبع العام و اخذوا العلاج اللازم وخرجوا من المستشفى بصحة جيدة و تشير التحقيقات الاولية ان سبب الحادث عبث اطفال.