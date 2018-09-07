حريق غرفة نوم يصيب رجلًا و3 أطفال ويخلي 32 شخصًا بالدمام

المواطن - الدمام

أصيب رجل و3 أطفال بالاختناق جراء حريق اشتعل في أحد المباني السكنية في الدمام.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني أنه تم إخلاء 32 شخصًا من المبنى فيما قدمت الرعاية اللازمة للمصابين.

وقالت في تغريدة عبر تويتر: أخمد مدني الدمام حريقاً في غرفة نوم بالدور الأول في مبنى مكون من ثلاثة أدوار بسبب التماس كهربائي بالمكيف، وتم إخلاء ٣٢ شخصًا ونتج عن الحادث إصابة رجل و٣ أطفال باختناق بسيط تم إسعافهم ومعالجتهم في الموقع من قبل الهلال الأحمر.