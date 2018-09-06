حريق في مبنى محافظة البصرة بعد رفع حظر التجول

المواطن - متابعة

أشعل متظاهرون النيران في مبنى الإدارة المحلية في محافظة البصرة النفطية في جنوب العراق عصر اليوم الخميس.

ونقلت قناة “السومرية” عن مصدر أمني قوله إن فرق الدفاع المدني تكافح حريقاً اندلع داخل مبنى مجلس محافظة البصرة.

ألغت السلطات العراقية قرار حظر التجول في البصرة الذي كان مقرراً له أن يُطبق اليوم وذلك قبل دخوله حيز التنفيذ بدقائق.

وكانت السلطات العراقية فرضت حظر التجول في البصرة بدءاً من الساعة الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي (1200 بتوقيت جرينتش) للتصدي للاحتجاجات التي شهدتها المدينة وخلفت 7 قتلى وعشرات المصابين حتى الآن.

وتفجرت الاضطرابات في جنوب العراق واشتبك المحتجون مع قوات الأمن بسبب غضبهم من انقطاع الكهرباء وتلوث المياه والبطالة وعدم توفر خدمات حكومية.

وبالأمس أضرم متظاهرون غاضبون النار، بمبنى مديرية البصرة؛ ما أدى إلى احتراقه بالكامل. وذلك بعد اضطرابات متواصلة شهدتها المحافظة النفطية.

وقطع المتظاهرون الغاضبون عدة طرق في المحافظة من بينها الطريق المؤدي إلى بريهة من جسر المحاكم، والشارع العام قرب محطة وقود دينار، إلى جانب شارع الوفود.

واندلعت المواجهات قبل أيام بعد مقتل متظاهر برصاص الشرطة، كان ضمن مجموعة تطالب بتحسين الخدمات العامة، والقضاء على الفساد، في إطار مظاهرات لم تتوقف منذ أكثر من شهرين.