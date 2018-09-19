حزام سحابي ممطر يمر بهذه المناطق

المواطن - الرياض

أكد خبير الأرصاد والطقس حسن كراني وجود حزام سحابي على جازان.

وتابع كراني أن الحزام السحابي سيتجه شمالًا مرورًا بمناطق الباحة وعسير ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وشمالًا حتى تبوك وأجزاء من الشمال تتخلله خلايا ممطرة خاصة على الجزء الأوسط والجنوبي للقطاع الغربي.

ولفت كراني إلى أن الحزام السحابي يُسبق بهطول الأمطار ونشاط للرياح، ما يؤدي إلى تدهور الرؤية.

كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.

في حين تبقى الرطوبة عالية على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.