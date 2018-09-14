حزب الله يسيء لأمير الكويت عبر قناة المنار ورد غاضب من الإعلام

المواطن - متابعة

أعربت وزارة الإعلام الكويتية، عن استنكارها الشديد للتطاول والادعاء الذي جاء على أحد الإعلاميين في قناة المنار اللبنانية التابعة لميليشيا حزب الله، حول لقاء أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن.

وقالت وزارة الإعلام الكويتية: إن ما أورده هذا الإعلامي افتراء وادعاء وتزييف للحقائق وتضليل للرأي العام، ويشمل إساءات تكشف نوايا شرية ومقاصد خبيثة لن تنال من العلاقات الأخوية والتاريخية بين لبنان والكويت.

ومن المعروف أن قناة المنار هو التلفزيون الناطق باسم ميليشيا حزب الله ويبث من الضاحية الجنوبية لبيروت، ويتم دعمها من إيران لتلعب دورًا كبيرًا في تأجيج الأوضاع في المنطقة العربية وتنفيذ أجندة طهران الإرهابية.