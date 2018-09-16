حساب المواطن يدعمه بـ488 ريالًا وفاتورة الكهرباء سجلت 530 فما الحل؟

المواطن - عبدالرحمن دياب

شكا مواطن من حصوله على 488 ريالًا دعمًا من حساب المواطن، ومن المفترض أن يشمل هذا المبلغ دعم الكهرباء والبنزين والغذاء، متعجبًا من ذلك لأن فاتورة الكهرباء الخاصة به هذا الشهر سجلت 530 ريالًا!

ورد حساب المواطن على الشكوى بالتأكيد على أنه منذ انطلاق البرنامج يتم تعويض المستفيدين عن فرق الزيادة في تغير أسعار الكهرباء بعد تصحيحها، بناء على معدل استهلاك الأسر في فصل الصيف، بالإضافة إلى فرق الزيادة في تغير أسعار الوقود، وتأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات، والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية.

وقدم مواطن مقترحًا بتسديد حساب المواطن لفواتير المواطنين بدلًا من إعطائهم الدعم، موضحًا أن هناك ارتفاعًا في أسعار الفواتير والبنزين والكهرباء والدعم الخاص بالبرنامج لم يتغير أو يزيد.

ورد حساب المواطن على المقترح بالقول إن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكان المستفيد استخدام حاسبة الدعم التقديرية هنا

وأعلن حساب المواطن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة العاشرة لمن لديه اعتراض على قيمة الدعم المقدم له، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: هنا

وأودع برنامج حساب المواطن الاثنين الماضي، أكثر من 2.3 مليار ريال، في حسابات مستحقي الدعم، حيث تمثل 2.3 مليار ريال منها الدفعة العاشرة من قيمة الدعم لشهر سبتمبر الجاري، و31 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.

وأوضح المتحدث الرسمي للبرنامج، سلطان القحطاني، أن دفعة شهر سبتمبر شملت 3.6 مليون مستفيد رئيسي، و8.5 مليون تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 12 مليون مستفيد وتابع. حيث حصل 49% من الأُسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل وبيَّن أن 945 ألف أسرة حصلت على دعم تجاوز 930 ريالًا، كما قاربت قيم الدعم المودعة في حسابات المستفيدين من حساب المواطن في الدفعات العشر حوالي الـ22.6 مليار ريال.

وبيّن المتحدث أن الدفعة العاشرة من حساب المواطن تضمنت حوالي 821 مليون ريال كمخصص لدعم الكهرباء، فيما تجاوز المبلغ 7.9 مليار ريال كمخصص لدعم الكهرباء للدفعات العشر كاملة.