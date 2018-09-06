حساب المواطن يوضح مجددًا العلاقة بين الدعم وارتفاع أسعار الكهرباء

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التأكيد على الجوانب التي يغطيها الدعم الذي يحصل عليه المستفيدون من البرنامج.

وتلقت خدمة العملاء في حساب المواطن سؤالاً جاء فيه : هل تغير الدعم مع الارتفاع الأخير لأسعار الطاقة؟

وردت خدمة العملاء بالقول إنه يتم تعويض المستفيدين عن فرق الزيادة في تغير أسعار الكهرباء بعد تصحيحها، بناء على معدل استهلاك الأسرة في فصل الصيف، بالإضافة إلى فرق الزيادة في تغير أسعار الوقود، وتأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات، والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية.

يذكر أنه سيتم إيداع الدعم للمستفيدين في الدفعة العاشرة يوم العاشر من سبتمبر الجاري.

وتشمل الدفعة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 أغسطس الماضي.

ويستهدف حساب المواطن تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

إلى ذلك يواصل حساب المواطن التسجيل في دورة الدفعة الحادية عشر التي سيتم إيداعها في العاشر من أكتوبر المقبل.

وتشمل الدفعة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 سبتمبر الجاري.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل وذلك عبر الرابط التالي: ( هنا ).