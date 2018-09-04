حسام بن سعود يكافئ العين بـ10 آلاف ريال لكل لاعب بعد فوزهم على صائد الكبار

المواطن - الباحة

قدم أمير منطقة الباحة، الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، مبلغ 10 آلاف ريال لكل لاعب من نادي العين كمكافأة بعد فوزهم على صائد الكبار فريق الطائي، مساء اليوم، في مدينة حائل في الجولة الثانية من دوري محمد بن سلمان للدرجة الأولى.

وتلقى رئيس نادي العين مازن بن رداد اتصالًا من الأمير حسام بن سعود بدر هنأه خلاله بالفوز في المباراة الأولى، مشيدًا بالمستوى الكبير الذي قدمه العين بالمباراة، ونقل تهنئته للاعبي الفريق، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق بالجولات المقبلة.

وشكر رئيس العين مازن بن معيض رداد أمير منطقة الباحة وقال: “كان لوقفة الأمير حسام ودعمه الدور الكبير في مرحلة الصعود والإعداد للفريق وتجهيز وتذليل كل العقبات والصعاب للفريق”.

وأضاف ابن رداد: “أبارك لجميع العيناويين وأهالي الباحة هذا الفوز الثمين جدًّا أمام الطائي الفريق القوي.. ظهرنا اليوم بمظهر طيب وفريقنا سيكون فارس الرهان في دوري قوي وصعب جدًّا لكل الفرق.. واليوم أثبت نادي العين ورجاله أن دوري الدرجة الثانية زف فريقًا بطلًا لدوري الأمير محمد بن سلمان”.

واختم حديثه بقوله: “أنا فخور بفريقنا الذي يمثل منطقة الباحة وفي أول ظهور للمنطقة في هذا دوري الدرجة الأولى”.