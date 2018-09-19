حشد إعلامي لغير الأهلاويين.. تكريماً للراحل خالد قاضي

حشد إعلامي لغير الأهلاويين.. تكريماً للراحل خالد قاضي

2018/09/19
الساعة 6:49 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - طارق سعد

في بادرة وفاء من زملاء الإعلامي خالد قاضي رحمه الله، تكفل عدد من الإعلاميين الرياضيين بتذاكر مجانية لمباراة الأهلي والحزم التي سيذهب دخلها لأسرة الإعلامي خالد قاضي رحمه الله.

يُذكر أن الهيئة العامة للرياضة قررت أن يكون دخل المباراة لصالح عائلة خالد قاضي، مع تعويض الأهلي من حساب هيئة الرياضة .

وحفزت هيئة الرياضة الجماهير للحضور من مختلف الميول للمشاركة في تكريم مسيرة الإعلامي خالد قاضي، حيث قررت تقديم سيارة فاخرة كهدية يتم السحب عليها عشوائياً .


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