حصاد الجولة الأولى.. 13 هدفًا.. 5 تعادلات وخسارة الاتحاد الأبرز

المواطن - مروة نبيل

اختتمت منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء السبت، بمباراة الأهلي ضد التعاون التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وشهدت مباريات الجولة الأولى من دوري المحترفين، تسجيل 13 هدفًا خلال 7 لقاءات، وكان التعادل هو السمة الغالبة، حيث خيم على نتيجة 5 مواجهات، فيما انتهت 3 مباريات بالفوز، وكانت هزيمة الاتحاد أمام الشباب وتعثر الأهلي أمام التعاون من أبرز النتائج.

وشهدت الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فوز كل من؛ النصر على أُحد بهدفين لهدف، الهلال على الفيحاء بهدف دون رد، والشباب على الاتحاد بالنتيجة ذاتها.

وتعادل في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كل من؛ الاتفاق والرائد بهدف لكل فريق، والأهلي والتعاون بنفس النتيجة، وانتهت مباراتا الوحدة والحزم، والقادسية والفتح بالتعادل بدون أهداف.

وتُعد مباراة الفيصلي والباطن الأكثر تهديفًا في أولى جولات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وسجلت مباراة الهلال والفيحاء أول حالات الطرد في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث شهدت خروج البطاقة الحمراء 3 مرات، لكل من؛ سالم الدوسري من الزعيم، وثنائي الفريق البرتقالي عمر العودة وعبد الله كنو.

وبعد نهاية الجولة الأولى من دوري المحترفين، يتصدر النصر جدول الترتيب، بـ3 نقاط، بالتساوي مع الهلال والشباب، ومن المركز الرابع حتى الـ13، جاءت أندية الفيصلي، الباطن، الاتفاق، الأهلي، التعاون، الرائد، الفتح، القادسية، الحزم، والوحدة.

وتذيل جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أُحد، الاتحاد والفيحاء، بعد خسارتهم في مواجهات الجولة الأولى.