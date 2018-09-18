حصاد الجولة الثانية.. 6 انتصارات.. 23 هدفًا.. وإقالة دياز الأبرز

المواطن - مروة نبيل

اختتمت منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمباراة الاتحاد ضد القادسية التي انتهت بهزيمة الفريق الأول لكرة القدم بالعميد بثلاثية دون رد.

وعلى عكس الجولة الأولى، ارتفعت نسبة الفوز في مباريات الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث انتهت 6 مواجهات بالفوز، وخيمت نتيجة التعادل على مباراتين فقط، وشهدت تسجيل 23 هدفًا.

وشهدت الجولة الثانية فوز كل من؛ الاتفاق على الباطن بثلاثية مقابل هدفين، النصر على الفيصلي بهدفين لهدف، الأهلي على أُحد بهدفين نظيفين، القادسية على الاتحاد بثلاثية دون رد، الشباب على الفيحاء بنتيجة 3/1، وفاز الهلال على الرائد بالنتيجة ذاتها.

وكان التعادل حاضرًا في مباراتين بالجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تعادل الوحدة سلبيًا مع الفتح، فيما انتهت المواجهة التي جمعت الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم بنظيره التعاون بنتيجة 1/1.

وسجلت الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 3 حالات طرد، لكل من نجم الفيصلي، إيغور روسي، ولاعب النادي الأهلي، أليكسيس روانو ديلغادو، ونجم فريق الهلال، ألبرتو بوتيا.

ويُعد الحدث الأبرز في الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهو إقالة المدرب الأرجنتيني رامون دياز من تدريب الاتحاد، بعد هزيمة العميد في المباراة الثانية على التوالي، بجانب خسارة لقب السوبر السعودي أمام الهلال في بداية الموسم.

وبعد نهاية الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الترتيب برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع الشباب والنصر، واحتلت فرق القادسية، الأهلي والاتفاق المراكز من الرابع حتى السادس بـ4 نقاط.

وجاء التعاون في المركز السابع برصيد نقطتين بالتساوي مع كل من الحزم، الفتح والوحدة، وحل الباطن في المركز الـ11 بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطة واحدة، يليه الفيصلي والرائد بنفس الرصيد.

ويتذيل جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الثلاثي الفيحاء، أُحد والاتحاد بعد تلقيهم خسارتين متتاليتين.